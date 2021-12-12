Українець став найкращим іноземним студентом Королівської військової академії у Британії

Українець Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом Королівської військової академії сухопутних військ в Сандгерсті (Велика Британія) та отримав особливу відзнаку – «Міжнародний меч». Про це повідомило посольство Великої Британії в Україні.

Щороку відзнака присуджується кадету, який продемонстрував найкращі результати у навчанні. Цього року в Академії навчалися офіцери з 26 різних країн.

«Нагороду українцю вручила Її Королівська Високість принцеса Анна на урочистій церемонії під час Параду на честь Суверена. Щиро вітаємо Павла з цим важливим досягненням та бажаємо нових успіхів!», – зазначено на фейсбучній сторінці посольства.