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Новини | Суспільство

Українець став найкращим іноземним студентом Королівської військової академії у Британії

«Нагороду українцю вручила Її Королівська Високість принцеса Анна»

Українець Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом Королівської військової академії сухопутних військ в Сандгерсті (Велика Британія) та отримав особливу відзнаку – «Міжнародний меч». Про це повідомило посольство Великої Британії в Україні.

Щороку відзнака присуджується кадету, який продемонстрував найкращі результати у навчанні. Цього року в Академії навчалися офіцери з 26 різних країн.

«Нагороду українцю вручила Її Королівська Високість принцеса Анна на урочистій церемонії під час Параду на честь Суверена. Щиро вітаємо Павла з цим важливим досягненням та бажаємо нових успіхів!», – зазначено на фейсбучній сторінці посольства.

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