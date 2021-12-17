Коронавірус: в Україні за добу виявили 8899 хворих

Протягом доби 16 грудня в Україні виявили 8899 хворих на коронавірусну хворобу, повідомляє Міністерство охорони здоров’я вранці 17 грудня (минулого тижня в пʼятницю повідомляли про 11327 нових хворих).

Серед нововиявлених хворих 779 дітей та 98 медичних працівників. Протягом доби госпіталізували 2028 хворих, 328 людей померли, у 21650 хворих констатували одужання.

Протягом доби також вакцинували майже 133 тисячі людей, з них 89 038 – повністю імунізовані.

Загалом за час кампанії з вакцинації щепилися понад 14,3 мільйона людей, з них 12,8 мільйона отримали дві дози.

«Вже 46,1% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 41,3% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби! Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%», – інформує Міністерство охорони здоровʼя.

За офіційними даними, від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 3,6 мільйона людей, з них 92 641 померла.