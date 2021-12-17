На Донбасі 16 грудня загинув український військовий – пресслужба Обʼєднаних сил

У зоні бойових дій на Донбасі минулої доби загинув один український військовий, ще один зазнав поранення, повідомляє пресслужба Обʼєднаних сил. Стан пораненого бійця задовільний, військовий перебуває в лікувальному закладі.

Також у ранковому зведенні йдеться, що російські гібридні сили 16 грудня здійснили пʼять порушень режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

«У напрямку Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї. Поблизу Пісків ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. У районі Золотого-4 та Травневого противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів. Неподалік населеного пункту Павлопіль російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї», – інформує пресслужба.

В угрупованні «ЛНР» про бойові дії 16 грудня не повідомляли.

В угрупованні «ДНР» зведених даних також не подають, але звинувачують українських військових у мінометному обстрілі північної околиці Донецька.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.