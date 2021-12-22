Путін обговорив із премʼєром Люксембургу гарантії безпеки для Росії

Президент Росії Володимир Путін обговорив ініціативу Росії щодо гарантій безпеки з боку країн НАТО з премʼєр-міністром Люксембургу Ксавʼє Беттелем, повідомляє сайт Кремля 22 грудня. Твітер кремлівських кореспондентів державного агентства «РИА Новости» уточнює, що маленька держава однією з перших зацікавилася вимогами Москви, які багато західних дипломатів і аналітиків визнали «ультиматумом».

З ініціативою надати Росії гарантії безпеки з боку країн НАТО Путін виступив у листопаді. 17 грудня російське МЗС опублікувало пропозиції конкретних угод, яких Москва хоче вимагати від альянсу.

Там, зокрема, пропонується зупинити розширення НАТО на схід (ідеться про закріплену документально відмову Україні), не будувати військові бази та не розміщувати озброєння у країнах колишнього СРСР та погодитися на взаємну відмову від навчань поблизу російського кордону.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 22 грудня фактично відкинув ці вимоги. Про реакцію премʼєр-міністра Люксембургу на них не повідомляється. Армія Великого герцогства Люксембурзького (офіційна назва країни) є найкомпактнішою в НАТО, її чисельність не сягає тисячі людей.