Міністр оборони України: Досвід ЗСУ – найкращий досвід протистояння Росії

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що досвід Збройних сил України – це найкращий досвід протистояння Росії.

«Не тільки Україна зацікавлена бути членом безпекових альянсів, а й інші країни, у тому числі Королівство Данія, я думаю, будуть зацікавлені бути з нами в різних альянсах. Тому що той досвід, який мають українські Збройні сили, напевно, сьогодні це найкращий досвід протистояння агресору такої потужності», – сказав Резніков в інтерв'ю для «АрміяІнформ».

За його словами, Україна може співпрацювати на двосторонніх засадах із країнами Nordic Group, зокрема Балтією, Данією, Норвегією, Швецією, Фінляндією та Великою Британією для посилення країн. «Тобто це буде win-win situation», – наголосив міністр.

Також Резніков заявив, що Україна має суверенне право приєднуватися до будь-якого альянсу згідно з рішенням Бухарестського саміту 2008 року. «Де було офіційно сказано, що Грузія та Україна мають відчинені двері для вступу до НАТО», – наголосив він.

Вашингтон, його союзники по НАТО і українська влада висловлюють тривогу у зв’язку з інформацією, що надходить останніми тижнями, що Росія зосередила поблизу кордонів з Україною десятки тисяч своїх військовослужбовців. Москва категорично заперечує, що вона готує вторгнення в Україну. На цьому тлі США повідомляли про плани поставити Києву більше озброєнь, включаючи протитанкові ракетні комплекси «Джавелін».