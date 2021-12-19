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Політика

Делегація Конгресу США відвідала Київ для обговорення агресії Росії

Члени делегації Конгресу Сполучених Штатів разом з міністром оборони України Олексієм Резніковим (праворуч) під час вшанування пам'яті загиблих захисників України у війні з Росією. Київ, 19 грудня 2021 року

Делегація Конгресу США на чолі з представником Конгресу Джейсоном Кроу відвідала Київ, щоб обговорити російське агресивне військове нарощування в Україні та навколо неї та почути оцінки українських офіційних осіб та військового керівництва. Про це повідомило посольство США в Україні у фейсбуці.

Кроу разом з колегами, Бредом Венструпом і Ріком Кроуфордом наголосили на двопартійній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України та її євроатлантичної траєкторії.

«Делегація також підтвердила відданість США шляху дипломатії та діалогу у деескалації напруженості, спричиненої нарощуванням військових сил Росії, а також підтримці жорстких заходів у відповідь на будь-яке подальше військове вторгнення Росії на суверенну українську територію», – йдеться у повідомленні.

Вашингтон, його союзники по НАТО і українська влада висловлюють тривогу у зв’язку з інформацією, що надходить останніми тижнями, що Росія зосередила поблизу кордонів з Україною десятки тисяч своїх військовослужбовців. Москва категорично заперечує, що вона готує вторгнення в Україну. На цьому тлі США повідомляли про плани поставити Києву більше озброєнь, включаючи протитанкові ракетні комплекси «Джавелін».

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