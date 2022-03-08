Голова Харківської ОВА повідомив про спробу висадки російського десанту

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російські війська на трьох гелікоптерах висадили десантно-штурмову групу. Підрозділи тероборони та Збройних сил, за його словами, знищили більшу частину десанту.

Як зазначив Синєгубов, російським військам не вдалося реалізувати заплановане у Вовчанському районі.

«Російський противник на трьох гелікоптерах висадив десантно-штурмову групу. 120 осіб хотіли рухатися на місто Харків. Але наші тероборонівці та підрозділи сухопутних військ ЗСУ знищили більшу частину десанту прямо на місці. Решта – втекла на територію Білгородської області Російської Федерації», – написав голова ОВА.

Він додав, що за інформацією штабу оборони Харкова, сухопутна частина міста повністю контролюється Збройними Силами України.

«Групувань регулярних ворожих військ в місті немає, диверсійно-розвідувальних груп також немає. Окремих диверсантів швидко виявляємо та ліквідовуємо. Як от сьогодні о 7 ранку затримали жінку-розвідницю, яка збирала дані про військові об’єкти», – йдеться в повідомленні.

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Війна Росії проти України триває вже 13-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». За даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії перевищують 12 тисяч особового складу.

Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Незалежного підтвердження даних про втрати армії Росії в Україні наразі немає.