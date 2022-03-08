У стадіон села на Дніпропетровщині влучила російська ракета

У стадіон села Григорівка Васильківського району Дніпропетровщини 8 березня влучила російська ракета. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердив голова Васильківської об’єднаної територіальної громади Сергій Павліченко.

За його даними, стадіон розташований неподалік від будівлі школи, де в цей час перебували 36 переселенців із Волновахи.

Як розповів голова ОТГ, ракета, ймовірно, прилетіла з боку Запорізької області.

Поранених та загиблих немає. Вибуховою хвилею в будівлі школи повибивало вікна та двері.

«Ситуація контрольована, людей евакуювали в інше місце. Люди розміщені. Ввечері погодуємо. Головне – що люди живі, не зруйновані будинки. Школу шкода. Ймовірно, саме в неї цілилися. Збитки ми ще не встановлювали», – розповів Павліченко.

Це перший такий інцидент на Дніпропетровщині з початку війни з Росією.

Уранці на брифінгу голова обласної ради Микола Лукашук повідомляв, що ніч з 7 на 8 березня на Дніпропетровщині видалася однією із найспокійніших за всі дні від початку нового російського вторгнення 24 лютого.

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За його даними, залізничне сполучення в області є, дороги відкриті, критична інфраструктура працює.

Війна Росії проти України триває 13-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.