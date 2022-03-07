Через бойові дії 742 тисячі людей лишилися без електропостачання – Міненерго

Внаслідок пошкоджень, спричинених бойовими діями, понад 1 133 населених пунктів повністю чи частково знеструмлені, повідомляє Міністерство енергетики 7 березня.

Загалом, за даними відомства, без електрики лишилися 742 тисячі споживачів.

Зокрема, понад 233 тисячі людей лишилися без світла в Донецькому регіоні, повністю відключений Маріуполь.

«За минулу добу вдалося відновити електропостачання близько 71 тисячам споживачам, однак через активні бойові дії виникають нові пошкодження електромереж і знеструмлення», – йдеться в заяві.

Також без газопостачання на 18 годину 7 березня лишаються близько 238,2 тисячі людей. Протягом доби відновити постачання газу вдалося 7 529 споживачам.

Напередодні міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що через воєнні дії виведені з дії 34 лікарні.

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Російське військове вторгнення в Україну почалося 24 лютого з ракетних обстрілів та бомбардувань аеродромів та об’єктів військової інфраструктури. Однак пізніше російська армія почала обстрілювати ракетами та бомбардувати цивільне населення, вражаючи житлові квартали, пологові будинки, лікарні, школи, дитсадки та церкви.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».