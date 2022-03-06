На Закарпатті жінка намагалася вивезти чоловіка за кордон у багажнику – ДПСУ

В ніч на 6 березня на автомобільному пункті пропуску «Лужанка» на україно-угорському кордоні жінка намагалася вивезти чоловіка з України в Угорщину в багажнику автівки, повідомляє Державна прикордонна служба України у фейсбуці.

«Цієї ночі в пункті пропуску Лужанка у напрямку на виїзд з України в багажному відсіку під особистими речами було виявлено 50-річного громадянина України, який в незаконний спосіб намагався покинути територію України», − йдеться в повідомленні.

Як свідчить оперативне відео, чоловік лежав у багажнику, прикладений пакетами з особистими речами.

Після того, як Росія вторглася в Україну, президент України Володимир Зеленський запровадив воєнний стан. Згідно з ним, чоловікам від 18 до 60 років, які є боєздатними, заборонено залишати країну.

Кількість біженців, які залишили Україну після початку Росією 24 лютого повномасштабної війни, перевищила 1,5 млн людей. Про це повідомив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді 6 березня у твітері.

Україну залишають переважно жінки, діти та люди старшого віку. Понад половина цих людей (756 тисяч) нині перебуває в Польщі. Також українських біженців першими прийняли Молдова, Румунія, Словаччина та Угорщина.