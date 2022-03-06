Зеленський заявив, що російські війська планують бомбардувати Одесу

Російські війська можуть почати бомбардувати Одесу – про це в ранковому зверненні 6 березня заявив президент України Володимир Зеленський.
«Вони готуються бомбардувати Одесу. Одесу! Росіяни завжди приїжджали в Одесу, завжди відчували в Одесі тільки тепло, тільки щирість. А що тепер? Бомби проти Одеси? Артилерія проти Одеси? Ракети проти Одеси? Це буде воєнний злочин. Це буде історичний злочин», – сказав голова держави.
У цьому ж зверненні він нагадав, що російські військові, які потрапили в полон до України, почали давати свідчення.
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«Попри все, ми поводимося з полоненими в рамках Женевської конвенції. Попри все, наші ракети у відповідь не падають на цивільні об’єкти Росії або Білорусії, звідки на нашу територію щодня йдуть ракети, колони техніки, летить авіація. Проти мирних людей, проти мирних міст», – зазначив Зеленський.
Він анонсував створення чотирьох фондів для післявоєнного відновення України:
- фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури
- фонд відновлення та трансформації економіки
- фонд обслуговування та погашення державного боргу
- фонд підтримки малого та середнього бізнесу
«І ще багато програм для підтримки наших людей, героїв, які борються за нашу державу і це тільки початок», – додав він.
Генеральний штаб Збройних сил повідомив у зведенні вранці, що російські війська зосередили свою основну увагу на активних діях у південних областях «з метою позбавлення України виходу до Чорного та Азовського морів».
Росія заперечує обстріли цивільних об’єктів. Однак авіаудари російської авіації прийшлися на заправки і нафтобази. Згодом російська армія почала обстрілювати ракетами та бомбардувати цивільне населення, вражаючи житлові квартали, пологові будинки, лікарні, школи, дитсадки та церкви. Так, у Харкові був повністю знищений весь центр міста, уламок ракети впав на Благовіщенський собор.
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