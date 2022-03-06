Зеленський заявив, що російські війська планують бомбардувати Одесу

Російські війська можуть почати бомбардувати Одесу – про це в ранковому зверненні 6 березня заявив президент України Володимир Зеленський.

«Вони готуються бомбардувати Одесу. Одесу! Росіяни завжди приїжджали в Одесу, завжди відчували в Одесі тільки тепло, тільки щирість. А що тепер? Бомби проти Одеси? Артилерія проти Одеси? Ракети проти Одеси? Це буде воєнний злочин. Це буде історичний злочин», – сказав голова держави.

У цьому ж зверненні він нагадав, що російські військові, які потрапили в полон до України, почали давати свідчення.

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«Попри все, ми поводимося з полоненими в рамках Женевської конвенції. Попри все, наші ракети у відповідь не падають на цивільні об’єкти Росії або Білорусії, звідки на нашу територію щодня йдуть ракети, колони техніки, летить авіація. Проти мирних людей, проти мирних міст», – зазначив Зеленський.

Він анонсував створення чотирьох фондів для післявоєнного відновення України:

фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури

фонд відновлення та трансформації економіки

фонд обслуговування та погашення державного боргу

фонд підтримки малого та середнього бізнесу

«І ще багато програм для підтримки наших людей, героїв, які борються за нашу державу і це тільки початок», – додав він.

Генеральний штаб Збройних сил повідомив у зведенні вранці, що російські війська зосередили свою основну увагу на активних діях у південних областях «з метою позбавлення України виходу до Чорного та Азовського морів».

Росія заперечує обстріли цивільних об’єктів. Однак авіаудари російської авіації прийшлися на заправки і нафтобази. Згодом російська армія почала обстрілювати ракетами та бомбардувати цивільне населення, вражаючи житлові квартали, пологові будинки, лікарні, школи, дитсадки та церкви. Так, у Харкові був повністю знищений весь центр міста, уламок ракети впав на Благовіщенський собор.