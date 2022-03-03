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В Одеській області через обстріли евакуюють ціле село, є загиблі

Близько 330 людей з села Біленьке вирішили відвезти в безпечне місце

На Одещині евакуюють село Біленьке Білгород-Днісровського району – через обстріли там загинула одна людина, ще одна поранена, повідомило обласне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

«У зв’язку з небезпекою повторних ударів було ухвалене рішення евакуювати мешканців села Біленьке (близько 330 осіб) в безпечне місце», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники повідомили, що до евакуації, крім їхніх сил, залучені також засоби громади і поліції.

Раніше сьогодні Одещина зазнала ракетного обстрілу, літак російської армії було збито.

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