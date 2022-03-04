Путін сказав Шольцу, що третій раунд переговорів РФ і України пройде на вихідних – уряд Німеччини

Президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови 4 березня повідомив канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, що третій раунд переговорів між Україною і Росією відбудеться на цих вихідних, повідомила пресслужба уряду Німеччини.

За повідомленням, під час годинної телефонної розмови Шольц і Путін «обмінялися своїми різними точками зору» на агресію Росії проти України.

«Канцлер висловив глибоке занепокоєння інформацією, що надходить з України. Він закликав російське керівництво негайно припинити всі бойові дії та надати гуманітарний доступ до районів, де ведуться бої», – йдеться в повідомленні.

За даними німецького уряду, Путін і Шольц домовилися провести подальші переговори найближчим часом.

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, який є учасником переговорів, повідомляв, що 4 березня Шольц обговорює з Путіним питання гуманітарних коридорів.

В Офісі президента напередодні повідомляли, що третій раунд переговорів між Україною та Росією має відбутися у найближчі дні, точних дат там не називали.

Перші два раунди пройшли 28 лютого і 3 березня. На останньому сторони домовилися про організацію гуманітарних коридорів у місцях найбільш запеклих боїв.

Перед зустріччю Подоляк назвав пріоритетні для Києва питання: негайне припинення вогню, перемир’я, гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл і міст.