ДПСУ: за добу кордон України на заході перетнули понад 118 тисяч людей

За добу 4 березня державний кордон України на західній ділянці перетнули понад 118 тисяч осіб і більше ніж 13,5 тисяч транспортних засобів, повідомила Державна прикордонна служба вранці 5 березня.

«Дані показники свідчать про збільшення пасажиропотоку, відносно 3 березня, приблизно на 30 тисяч осіб! За кордон вибули понад 104 тисячі осіб, до України прибуло понад 14 тисяч людей», – йдеться в повідомленні.

У ДПСУ заявляють, що більшість тих, хто подорожує, обирають для перетину кордону з ЄС пункти пропуску на польській ділянці – ними скористалися близько 90 тисяч осіб, з яких 82 тисячі, що залишили територію України.

«Рекомендуємо задля швидшого перетину кордону скористатися пунктами перетину на кордоні з Угорщиною, вони наразі найменш завантажені (майже порожні), а також зі Словаччиною та Молдовою», – йдеться в повідомленні.

За даними Держприкордонслужби, станом на 9:00 5 березня черги на виїзд з України було зафіксовано на чотирьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею:

«Рава-Руська» – 150 легкових автомобілів, 300 пішоходів;

«Грушів» – 250 автомобілів, 50 пішоходів;

«Краківець» – 700 легкових автомобілів, 1300 пішоходів;

«Шегині» – 100 автомобілів.

На трьох пунктах пропуску до Польщі, за даними Держприкордонслужби, черг немає зовсім: «Ягодин», «Устилуг» і «Смільниця», а в «Угринові» на проїзд чекають 20 автомобілів.

За даними управління верховного комісара ООН у справах біженців, Україну через агресію Росії з 24 лютого залишили понад мільйон біженців.