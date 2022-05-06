Влада Берліна заборонила українську символіку на заходах 8-9 травня – медіа

Влада федеральної землі Берлін у Німеччині, заборонила активістам використання прапорів України та іншої української символіки під час пам’ятних заходів 8 і 9 травня, повідомляє видання «Європейська правда».

Журналісти посилаються на документ берлінської поліції та коментар віцепрезидентки українсько-німецької асоціації Ukraine Future Ганни Прайне-Косач. За її словами, українська громада Берліну два тижні тому отримала дозвіл на проведення акції в столиці Німеччини з місцевою владою.

Проте увечері 6 травня поліція міста надіслала організаторам документ, який забороняє використання будь-якої символіки України під час відвідування пам’яток Другої світової війни, а також перебування на об’єктах представників українських організацій.

«Документ датований 4 травня, але відправлений був тільки сьогодні. Враховуючи, що попереду вихідні дні, оскаржити його буде складно. Ганна Прайне-Косач зазначила, що наразі організатори шукають юридичні шляхи скасувати заборону на використання української символіки», – пише «ЄП».

Також забороняється «грати та співати російські/українські марші або військові пісні».

Крім того, згідно з матеріалом, поліція Берліну також заборонила використання прапорів Росії, СРСР, незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР», демонстрацію літер V і Z, георгіївських стрічок та інших символів, які означають підтримку російської агресії проти України.

Читайте також: Зеленський хотів би бачити канцлера Шольца у Києві з візитом 9 травня

Видання Deutsche Welle також повідомило з посиланням на поліцію Берліна, що на території меморіалів під час пам’ятних заходів забороняється демонстрація будь-якої символіки, як української, так і російської.

«Забороняється також виконання маршових чи військових пісень та будь-які слогани, які, враховуючи поточну ситуацію, можуть сприйматися як підтримка чи уславлення війни в Україні», – йдеться в матеріалі.

Крім того, раніше 6 травня влада Берліну оприлюднила заяву сенаторки з внутрішніх справ Айріс Шпранґер про необхідність «відокремити» відзначення річниці завершення Другої світової війни в Європі 1945 року від поточної агресії Росії проти України. Шпранґер також заявила про важливість недопущення провокацій.

Читайте також: На тлі критики Німеччина передає Україні сім гаубиць

Зі свого боку, посол України в Німеччині Андрій Мельник вже закликав міську голову Берліна Франциску Ґіффай скасувати рішення, назвавши його «скандальним», а також «ляпасом Україні і українському народові».

В українському Міноборони вважають, що російські військові можуть вдатися до провокацій чи активізувати обстріли по Україні у зв’язку зі святкуванням у Росії Дня перемоги 9 травня.