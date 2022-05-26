Над Сумами збили російську ракету – Живицький

Сили ППО збили російську ракету над Сумами, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Сьогодні опівдні наші сили ППО збили ворожу ракету над Сумами!» – написав він у телеграмі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Від початку масштабного вторгнення 24 лютого російська армія завдала по Україні 1474 ракетні удари, застосувавши 2275 різних ракет, «абсолютну більшість – по цивільних об’єктах», повідомив президент України Володимир Зеленський.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.