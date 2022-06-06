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«Наче сказилися». Голова Сумської ОВА повідомляє про інтенсивні обстріли з боку Росії

Влада зафіксувала близько 40 «прильотів» протягом двох годин. Фото ілюстративне

Російські війська посилили обстріли Сумщини – близько 40 «прильотів» протягом двох годин, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«6 червня після 9 ранку з території Росії ворог відкрив вогонь з мінометів, близько 4 ударів по Великописарівській громаді. Після 14 години росіяни наче сказилися: зі своєї сторони відкрили вогонь з мінометів по території Шалигінської громади. Близько 30 прильотів», – написав він у телеграмі.

За його словами, війська РФ також з мінометів продовжили обстрілювати Великописарівську громаду, 10 «прильотів».

Останнім часом фактично щодня надходять повідомлення про обстріл армією РФ прикордоння, зокрема на Сумщині та Чернігівщині.

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