На Донеччині через бойові дії загинули 4 цивільних, вся Луганщина під обстрілами – голови ОВА

Протягом дня 17 червня в Донецькій області загинули четверо цивільних, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 17 червня росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донеччини: двоє в Пантелеймонівці, один у Бахмуті та один у Красногорівці. Ще шестеро цивільних одержали поранення», – заявив він.

Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі.

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Водночас голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що всі населені пункти області перебувають під масовими обстрілами.

«Найгарячіша точка – Сєвєродонецьк. В обласному центрі тривають вуличні бої, орки контролюють більшу частину міста. Російські солдати масово гинуть, але їм на заміну щодня прибувають все нові і нові вбивці. Сєвєродонецьк руйнують «в нуль», – заявив він.

За даними голови Луганщини, евакуація з Сєвєродонецька та заводу «Азот» все ще неможлива:

«Це небезпечно, ризикувати нашими мешканцями ми не можемо. Гарантії безпеки від росіян – це ніщо. Вони жодного разу не тримали слова».

Водночас Лисичанськ залишається під контролем українських військ, додає Гайдай. Трасу «Лисичанськ-Бахмут» російські військові не контролюють, але постійно обстрілюють, дорога не проїзна.

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Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний назвав Сєвєродонецьк ключовою точкою в системі оборони Луганської області. Він також повідомив, що російські війська намагаються атакувати Луганщину одночасно на девʼяти напрямках. Російські посадовці вже кілька разів заявляли про захоплення Луганщини «найближчим часом», але російським силам досі це не вдалося.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації». Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною для забезпечення сухопутного коридору до окупованого Криму та отримання виходу в Придністров’я.