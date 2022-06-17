Українські війська відбили штурм біля Сєвєродонецька, за контроль над містом тривають бої – Генштаб

Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, в районах Сиротиного та Метьолкіного біля Сєвєродонецька українські військові успішно відбили штурм – противник з втратами відійшов на раніше займані позиції.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Покровське, Зайцеве та Степне.

«Поблизу Гірського українські захисники вибірковим вогнем припинили спробу ворожої розвідки боєм. Також противник знову безуспішно вів штурмові дії в районах населених пунктів Берестове та Кодема. Зазнав втрат і відійшов», – йдеться у повідомленні.

Після перегрупування, за підтримки артилерії, війська РФ здійснили спробу штурмових дій неподалік Ниркового Попаснянського району, але ЗСУ вогнем змусили їх відступити, російські військові зазнали втрат, повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних дій не вів. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Новоселівка, Красногорівка, Зелене Поле та Кам’янське. Завдав авіаударів по Нью-Йорку, Авдіївці та Побєді.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний назвав Сєвєродонецьк ключовою точкою в системі оборони Луганської області. За його даними, російські війська намагаються атакувати Луганщину одночасно на девʼяти напрямках.