«Орки як таргани лізуть зі всіх щілин» – Гайдай про важку ситуацію на Луганщині

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляє про важку ситуацію на Луганщині.

«Важка ситуація на Луганщині. Продовжуються запеклі бої в Сєвєродонецьку, обстрілюють Лисичанськ, в районі Золотого Тошківки йдуть дуже важкі бої. Кажуть, що орки втомлюються. Ті, хто приходять, втомлюються, але щось вони поки що не закінчуються – як ті таргани лізуть зі всіх щілин. Але все одно переможемо», – сказав він у відеозверненні, оприлюдненому в телеграмі.

Гайдай повідомив, що, попри складну ситуацію на Луганщині, в область намагаються завозити гуманітарні вантажі, проводять «тиху» евакуацію.

Він також спростував заяви російської сторони про захоплення Сєвєродонецька – в місті тривають бої.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний назвав Сєвєродонецьк ключовою точкою в системі оборони Луганської області. Він також повідомив, що російські війська намагаються атакувати Луганщину одночасно на девʼяти напрямках. Російські посадовці вже кілька разів заявляли про захоплення Луганщини «найближчим часом», але російським силам досі це не вдалося.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації». Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною для забезпечення сухопутного коридору до окупованого Криму та отримання виходу в Придністров’я.