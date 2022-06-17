Через розв’язану РФ війну в Україні загинули 322 дитини – ювенальні прокурори

В Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, що триває від 24 лютого, 322 дитини загинули та понад 581 зазнала поранень. Про це 16 червня повідомили в Офісі генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

Станом на ранок 17 червня понад 900 дітей постраждали через війну, йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 301, кажуть в ОГП.

«В ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 2 дівчаток 12 років та хлопчика і дівчинки 5 років внаслідок обстрілів військами РФ м. Маріуполь Донецької області в період з березня по травень», – розповіли в ОГП.

Цифри про дитячу смертінсть і травми не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.