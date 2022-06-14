На Донеччині від початку повномасштабного вторгнення загинули понад 500 цивільних – Кириленко

Протягом дня 14 червня в Донецькій області через російські обстріли загинули троє цивільних, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко у своєму Телеграмі.

«За 14 червня росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини: двох у Новоукраїнці та одного у Добропіллі. Ще чотири людини дістали поранення. Всього з 24 лютого від російських снарядів загинули вже більше пів тисячі цивільних у Донецькій області», – повідомив голова області.

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Він уточнив, що наразі невідома точна кількість загиблих у окупованих Маріуполі та Волновасі.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 4432 і поранення 5499 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України станом на опівніч 13 червня.