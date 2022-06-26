Війська РФ обстріляли Криворіжжя, двоє людей поранені – Ситниченко

26 червня вдень війська РФ із системи залпового вогню «Град» обстріляли паркову зону та одну з вулиць міста Зеленодольська, що в Криворізькому районі Дніпропетровщини. Про це повідомив голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

В результаті обстрілів, зауважив він, двоє людей – чоловік і жінка – отримали осколкові поранення. І додав, що їм надали першу медичну допомогу, від шпиталізації вони відмовились.

Місцева влада наголошує, що через російський обстріл у місті пошкоджені багатоповерхівки, будинок культури та пошта.

Раніше голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що від початку повномасштабної війни в області під час атак російських військових загинула 21 людина.

За його ж даними:

війська РФ вдарили по області 160 ракетами,

понад 90 населених пунктів області зазнали руйнувань,

найбільше постраждали Синельниківський та Криворізький райони.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 23 червня змогло підтвердити 4677 випадків загибелі, 5829 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.