КПП на кордоні РФ з Грузією закрили для пішого переходу – ЗМІ

Піший перехід кордону між Росією та Грузією в районі прикордонного пункту «Верхній Ларс», який останнім часом масово використовується росіянами для втечі від мобілізації, закритий. Про це повідомляє ресурс Baza, і додає, що перетин кордону неможливий також і на самокатах та велосипедах.

Інформацію про закриття пішого переходу підтверджують росіяни, які стоять у черзі на кордоні з Грузією, у Telegram-каналах.

Повідомляється, що заборона переходу кордону пішки стосується новоприбулих, а ті, хто вже пройшов до КПП, можуть перейти чи переїхати велосипедом до Грузії.

Підтвердження інформації з офіційних прикордонних органів обох країн наразі немає.

Раніше стало відомо, що на КПП «Верхній Ларс» на російсько-грузинському кордоні найближчим часом розгорнуть мобілізаційний пункт військкомату.

Черги росіян біля цього прикордонного пункту почали утворюватись у перші години після оголошення президентом Росії Володимиром Путіним часткової мобілізації 21 вересня.

За даними МВС Грузії, з 17 по 26 вересня до Грузії в’їхали 78 742 громадян Росії, а виїхали – 62 120.