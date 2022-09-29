Путін підписав укази, що відкривають шлях до анексії територій Херсонcької і Запорізької областей

Президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання «незалежності» окупованих російською армією територій українських Херсонської та Запорізької областей.

30 вересня, як очікують, Путін підпише документи про їх анексію – включення до складу Росії. Визнання цих територій «незалежними» за російським законодавством є кроком на шляху до цього, так само оформлювалася анексія Криму в 2014-му.

Україна, країни Заходу і багато інших країн світу вже заявили, що не визнають анексію і, як і раніше, вважатимуть Херсонську та Запорізьку області, як і Донецьку та Луганську, які Кремль також планує анексувати, суверенною територією України.

В указах Путін посилається на «принципи міжнародного права», а також результати так званих референдумів, що пройшли на окупованих територіях України 23-27 вересня.

Україна та багато інших країн називають ці так звані голосування фіктивними і незаконними, вказуючи на те, що вони пройшли в умовах окупації та бойових дій, всупереч національному законодавству і міжнародним нормам.

30 вересня у Кремлі Путін виступить перед депутатами і членами Ради федерації Росії. Після цього має відбутися підписання так званих договорів про анексію українських регіонів. Процес анексії, як очікується, завершиться наступного тижня. Україна заявляє, що боротиметься за звільнення своїх територій, і те, що російська влада вважатиме їх частиною Росії, нічого не змінить.

США й Організація Об’єднаних Націй 29 вересня рішуче засудили плани Росії провести анексію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати «не визнають і ніколи не визнають легітимність чи результати цих фіктивних референдумів або так званої анексії Росією української території», тоді як генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш наголосив, що анексія означатиме «небезпечну ескалацію», яка поставить під загрозу перспективи миру.

Блінкен сказав, що так звані референдуми були «марною спробою замаскувати те, що є подальшою спробою захоплення земель в Україні», додавши, що результати «були організовані Москвою і не відображають волі народу України».

За його словами, Росія змусила втекти більшу частину населення захоплених нею районів, а потім змусила українських громадян, які залишилися, «проголосувати під погрозою зброї, побоюючись за свою безпеку і безпеку своїх близьких».

Ґутерріш заявив, що будь-яке рішення про анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України «не матиме юридичної сили і заслуговує на засудження».

«Хочу підкреслити, що так звані референдуми в окупованих регіонах проводилися під час активного збройного конфлікту, на окупованих Росією територіях і поза межами правового й конституційного поля України. Їх не можна назвати справжнім волевиявленням народу», – наголосив генсекретар ООН.

Україна та країни Заходу, як і низка інших країн світу, заявили про невизнання псевдореферендумів, влаштованих РФ у чотирьох областях України на захоплених російськими військами територіях. США та їхні союзники оголосили або готуються оголосити про нові санкції проти Росії.