Повністю і заздалегідь сфабриковані. США знову заявили, що ніколи не визнають так звані референдуми

США знову наголосили, що ніколи не визнають результати так званих референдумів, які російські сили провели на окупованих територіях України. Про це 28 вересня заявив речник Державного департаменту Нед Прайс.

«Росія оголосила заздалегідь сфабриковані результати своїх фіктивних референдумів. Ці результати були надумані в Москві, а не зібрані в Україні. Скажемо чітко: результати повністю сфабриковані і не відображають волевиявлення народу України. Це воля Москви, а не вільна воля України чи її народу», – сказав він під час брифінгу.

За його словами, США очікують, що Росія використає ці фіктивні референдуми як фальшивий привід для спроби анексії території України.

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«Але незалежно від того, що намагався заявляти президент Путін і його захисники, ці території є і залишаться частиною України. Україна має повне право й надалі захищати свій суверенітет і свою територіальну цілісність. Сполучені Штати ніколи не визнають спроби Росії анексувати частину України», – наголосив речник Держдепартаменту.

Він додав, що США продовжують працювати над тим, аби чинити ще більший тиск на Росію, і найближчі дні слід очікувати додаткових заходів.

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27 вересня завершилися псевдореферендуми щодо приєднання до Росії на окупованих російськими військами територіях України.

Ці так звані референдуми багатьма країнами світу, як і Україною, вже визнані нелегітимними і такими, що не мають жодної сили. Україна, США та інші країни називають ці заходи фіктивними референдумами, проведеними під дулами автоматів.

Країни Заходу заявили, що запровадять проти Росії нові санкції. Велика Британія вже запровадила санкції проти 92 осіб та організацій із Росії через факт проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України.