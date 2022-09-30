Речник Путіна заявив, що про ядерну ескалацію з боку РФ говорять «безвідповідальні люди»

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков не став підтверджувати наміри Росії застосувати ядерну зброю в разі деокупації Україною своїх територій – його слова передають російські ЗМІ.

«Щодо ядерної ескалації говорять люди, які поводяться безвідповідально… Ми не хочемо розвивати цю тему, все ж таки закликаємо всіх відповідально поводитись», – заявив він.

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Коли журналіст вказав на російську військову доктрину, яка передбачає можливість застосування ядерної зброї разі «загрози територіальної цілісності Росії», речник Кремля заявив, що це невірне цитування документа, і закликав його перечитати.

Президент Росії Володимир Путін напередодні підписав укази про визнання «незалежності» окупованих російською армією територій українських Херсонської та Запорізької областей.

Президент РФ Володимир Путін 21 вересня заявив, що Росія готова використовувати «всі наявні засоби» для захисту «своїх територій». При цьому «своїми» РФ також вважає окуповані території України. Путін у цьому зверненні звинуватив у так званому «ядерному шантажі» саме країни Заходу і зазначив, що Росія володіє «різними засобами ураження».