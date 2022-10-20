Укргідрометцентр спрогнозував, якою буде зима

Укргідрометцентр прогнозує, що майбутньої зими середня температура очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020 років, а ймовірність тривалих періодів дуже холодної погоди з мінімальною температурою -25 – -30 градусів в Україні «є дуже низькою».

Такий прогноз у відомстві зробили, проаналізувавши дані метеорологічних спостережень, накопичених в Україні за роки спостережень.

«Сучасний розвиток метеорологічної науки у всьому світі ще не дозволяє складати достовірні по-добові прогнози розвитку атмосферних процесів на тривалі періоди (1-3 місяці і більше). Разом з тим, завдяки метеорологічним спостереженням, які нараховують у більшості областей України 80-100 і більше років та створенню відповідних баз даних, в українських метеорологів є можливість аналізу таких великих масивів інформації та визначення трендів (напрямків) у температурному режимі в Україні», – йдеться в повідомленні.

Зважаючи на дані аналізу температурних показників в Україні за останні 30 років, кажуть в Укргідрометцентрі, можна зробити такі висновки щодо зими 2022-23 років:

середня температура зимового періоду (грудень-лютий) очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020 рр.;

ймовірність тривалих періодів дуже холодної погоди з мінімальною температурою -25..-30 градусів в Україні є дуже низькою;

здебільшого ймовірні короткочасні суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб, коли мінімальна температура вночі становитиме -15…-20 градусів на північному сході країни до -26 градусів.

З огляду на це в Укргідрометцентрі вказують, що перенесення початку опалювального періоду на пізніші строки і його закінчення – на більш ранні строки «є обґрунтованим та підтверджується метеорологічними розрахунками».

Раніше в уряді України на тлі обстрілів Росією об’єктів енергетичної інфтраструктури попередили, що «ця зима буде важкою». «Тому ще раз закликаємо всіх ретельно готуватися до зими. Бажано, аби в кожної родини був запас необхідних базових речей: теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованих ракетних обстрілів зникне світло чи тепло», – зауважив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.