«Укренерго» закликає жителів низки центральних областей «терміново» зменшити споживання електрики

В центральних областях України швидко збільшується рівень споживання електроенергії, повідомляє компанія «Укренерго».

У компанії кажуть, що змушені застосовувати тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в цьому регіоні.

«Просимо мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново зменшити споживання електроенергії. Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання», – йдеться у повідомленні.

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Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Як повідомив 18 жовтня президент України Володимир Зеленський, з 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні.

За даними міністра енергетики Германа Галущенка, з 10 жовтня Росія з різних видів озброєння завдала близько 300 ударів по енергосистемі України.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».

19 жовтня у Офісі президента провели стратегічну нараду щодо енергопостачання і погодили заходи на випадок відсутності електрики.