«Укренерго»: у разі недостатньої економії будуть «примусові обмеження» електроспоживання

Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький попереджає, що у разі недостатньої економії електрики будуть запроваджуватися «примусові обмеження».



«Нам всім доведеться змінити свої звички споживання електроенергії, трошки знизити рівень комфорту для того, щоб цю зиму пройти в сталий спосіб. Для того, щоб зберегти енергосистему тоді (у разі недостатньої економії – ред), будемо запроваджувати примусові обмеження споживання. Для споживача, звичайно, добровільне обмеження набагато вигідніше і зручніше, ніж графіки відключення», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



Він закликав українців ощадливо використовувати електрику.



«В такі дня як сьогодні – після обстрілів інфраструктури – нам всім потрібно економити не лише в пікові години, а й в принципі весь день. Ощадливо ставитися до наших енергоресурсів. Енергетикам потрібен час для відновлення..», – зазначив голова правління НЕК «Укренерго».



Кудрицький розповів, що прораховуються різні сценарії розвитку подій – як енергосистема буде працювати при різних рівнях руйнувань



«Важливо, щоб наші громадяни розуміли, що ми знаємо, що робити в різних ситуаціях. Але наразі енергосистема України є цілісною. І ті обмеження споживання, які запроваджуються сьогодні, спрямовані на те, щоб енергосистема залишалася стабільною. Обмеження споживання дають нам можливість стабілізувати ситуацію. Тобто вони не є свідченням розвалу енергосистеми», – додав він.

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Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Як повідомив 18 жовтня президент України Володимир Зеленський, з 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».

19 жовтня у Офісі президента провели стратегічну нараду щодо енергопостачання і погодили заходи на випадок відсутності електрики.