Азербайджан після загострення відносин із РФ проігнорував зустріч міністрів внутрішніх справ країн СНД

Азербайджан відмовився брати участь у засіданні Ради міністрів внутрішніх справ країн, що входять до Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Як зазначається на офіційному порталі СНД, зустріч відбулася 12 серпня в Санкт-Петербурзі. У ній взяли участь представники Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії, Таджикистану, Туркменистану та Узбекистану.

На зустрічі обговорювалися «актуальні питання» боротьби з нелегальною міграцією, співпраця у сфері безпеки дорожнього руху, судово-медична експертиза та «робота з протидії деструктивним елементам, що дестабілізують соціально-політичну ситуацію в країнах СНД».

Напруженість між Азербайджаном та Росією розпочалася зі збиття пасажирського літака AZAL російськими ППО у грудні 2024 року. Цього року, в липні, в Росії були заарештовані представники азербайджанської діаспори, а в серпні російські війська завдали ударів по кількох азербайджанських підприємствах в Україні.

11 серпня президент Азербайджану Ільгам Алієв підписав розпорядження про виділення Україні 2 мільйонів доларів гуманітарної допомоги – ці кошти будуть використані для закупівлі та передачі Україні електротехнічного обладнання. Також телеграм-канали, близькі до оточення Алієва, повідомили про можливість скасування заборони на постачання зброї до України.