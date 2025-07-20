Азербайджан готує міжнародний позов проти РФ через катастрофу пасажирського літака

Азербайджан готує документи для подання до міжнародних судових інстанцій проти Росії у зв’язку з катастрофою літака «Азербайджанських авіаліній» (AZAL) наприкінці 2024 року. Про це, як інформує видання Minval, повідомив президент країни Ільгам Алієв.

«Президент заявив, що ситуація з інцидентом навколо літака AZAL зрозуміла як божий день. За його словами, за сім місяців Азербайджан не отримав жодної чіткої відповіді від російської сторони. Генеральний прокурор Азербайджану надсилає запити голові Слідчого комітету Росії, проте у відповідь надходить лише формулювання «слідство триває», – пише видання.

Алієв зазначив, що позиція Росії є контрпродуктивною. Він нагадав, що розслідування катастрофи малайзійського «Боїнга» на Донбасі у 2014 році тривало понад 10 років. Азербайджан, за його словами, теж готовий чекати стільки, скільки потрібно.

Літак Embraer E190 авіакомпанії AZAL, що прямував зі столиці Азербайджану Баку до російського Грозного, зазнав аварії 25 грудня 2024 року в Актау в Казахстані. Літак розбився після того, як його перенаправили через Каспійське море до Казахстану під час атаки українських безпілотників на регіони Кавказу. Під час аварії загинули 38, вижили 29 людей.

В уряді Азербайджану неофіційно казали, що літак збили російською ракетою ППО. Катастрофа літака «Азербайджанських авіаліній» і відмова Росії визнати провину за інцидент призвела до дипломатичного скандалу між Москвою і Баку.