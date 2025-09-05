Білорусь звинуватила громадянина Польщі в шпигунстві. Туск заявив про провокацію

Міністерство закордонних справ Білорусі 5 вересня заявило про виклик тимчасового повіреного у справах Польщі в країні Кшиштофа Ажани та вручення ноти «рішучого протесту» у зв’язку з «актом шпигунства», нібито скоєним громадянином Польщі Ґжеґожем Ґавелом. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Як зазначається в заяві МЗС Білорусі, польського дипломата «поінформували про неприпустимість таких дій з боку Варшави, які грубо порушують принципи добросусідства та завдають серйозної шкоди двостороннім відносинам».

Крім того, МЗС Білорусі заявило про намір дати правову оцінку цьому інциденту та зажадало від Варшави «утриматися від дій, що завдають шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, та повернутися на шлях цивілізованого діалогу та загальноприйнятих форм міждержавного спілкування».

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував Мінськ за затримання польського громадянина. За його даними, затриманий – чернець, який поїхав до Білорусі, щоб зустрітися зі знайомим.

«Ми жодним чином не терпітимемо такі провокації та нісенітницею, що поширюється білоруською стороною», – цитують медіа заяву Туска.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що інцидент із затриманням громадянина Польщі в Білорусі не залишиться без відповіді:

«Ми знаємо, що це за режим, ми знаємо, чого від нього очікувати. Зрештою, у білоруських в’язницях вже є польські в’язні, зокрема, Анджей Почобут та інші. Ми вже проводимо внутрішні консультації щодо того, як на це реагувати».

Ґжеґож Ґавел, 1998 року народження, є католицьким ченцем із Кракова. Білоруська влада заявила, що він нібито володіє вісьмома сторінками документа, пов’язаного з російсько-білоруськими військовими навчаннями «Захід-2025». Громадянина Польщі затримала контррозвідувальна служба КДБ.



