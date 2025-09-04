У Білорусі затвердили порядок блокування сайтів за поданням силовиків

Уряд Білорусі затвердив два рішення, які дозволяють обмежувати користувачам доступ до інтернет-ресурсів, послуг мобільного зв’язку та інтернету. Обидва документи опубліковані на Національному правовому порталі.

Відповідно до положення про порядок блокування сайтів, генпрокурор, голова Слідчого комітету, голова КДБ, голова МВС та інші посадові особи вносять подання до Держінспекції з питань електрозв’язку Мінзв’язку Білорусі про обмеження доступу до певного інтернет-ресурсу.

Держінспекція вносить дані сайту до реєстру інтернет-ресурсів, доступ до яких обмежений. Упродовж чотирьох годин після включення до цього переліку постачальники інтернет-послуг зобов’язані заблокувати сайт.

Друге положення передбачає порядок відключення абонентів від мобільного зв’язку та інтернету. Рішення про це також ухвалюється на підставі подання силовиків. Оператори електрозв’язку повинні передати дані про абонентів, яким було відключено зв’язок, до Національного центру обміну трафіком. У реєстрі абонентських номерів після цього з’явиться позначка, яка забороняє укладати нові договори на надання послуг мобільного зв’язку або інтернет-послуг із цією особою.

Розблокувати сайт або відновити доступ до мобільного зв’язку та інтернету фізична чи юридична особа зможе лише після усунення порушень, при цьому рішення про розблокування ухвалює уповноважена посадова особа.







