У Сербії з’явилися білборди до дня народження Олександра Лукашенка

У Сербії у Белграді та Нові-Саді 30 серпня з’явилися білборди з вітаннями з днем народження Олександру Лукашенку. У суботу йому виповнилося 71 рік.

На плакатах, окрім привітань, написано «Сербія любить тебе». Привітання було підписано «Іваном Івановичем – консервативним проєктом «Наші», повідомляє Балканська служба Радіо Свобода.

У заяві руху наголошується, що Лукашенко – «щирий і великий друг сербського народу», а Республіка Білорусь «завжди була поряд» у найважчі для Сербії моменти.

Проєкт «Наші» – ультраправа організація, офіційно не зареєстрована в Сербії. Він відомий своєю відкритою підтримкою російської війни проти України, виступами проти євроінтеграції країни, а також антимігрантською та анти-ЛГБТ риторикою.

Це не перша акція «Наших» на підтримку Лукашенка. У лютому минулого року Белград був обклеєний плакатами із написом «Сербія підтримує Лукашенка». В останні роки активісти руху також розповсюджували постери на підтримку президента Росії Володимира Путіна.

Проєкт «Наші» виріс із Сербського народного руху «Наші», також незареєстрованої організації. У 2012 році прокуратура намагалася домогтися її заборони, звинувачуючи у розпалюванні національної, релігійної, расової та сексуальної ненависті та дискримінації. Але Конституційний суд ухвалив, що причин для заборони діяльності немає.

Олександр Лукашенко залишається одним із небагатьох союзників президента Росії Володимира Путіна. Сербія вибірково приєдналася до санкційного режиму. Белград підтримав обмеження проти Мінська, але відмовляється запроваджувати аналогічні заходи проти Москви.