ДБР повідомило про слідчі дії на телеканалі «Прямий»

Державне бюро розслідувань повідомило про проведення слідчих дій на телеканалі «Прямий».

«Державним бюро розслідувань сьогодні проводяться слідчі дії в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо купівлі-продажу телеканалу «Прямий». Їх конкретизація наразі неможлива, зважаючи на таємницю досудового розслідування», – йдеться в повідомленні.

У ДБР заявили, що «всі слідчі дії в кримінальному провадженні проводяться виключно в межах чинного законодавства».

«Чому ваші слідчі приходять, замість того, щоб приходити до людей з вищих ешелонів влади, які вчиняють злочини, чому вони приходять до журналістів?», – запитали у зверенні до голови ДБР Романа Труби журналісти «Прямого» на сайті телеканалу.

24 червня стало відомо, що п’ятий президент України Петро Порошенко має намір купити телевізійний канал «Прямий», якщо у його нинішнього власника, екс-депутата Верховної Ради Володимира Макеєнка, «виникнуть проблеми».

Також у червні до орбіти Віктора Медведчука потрапив телеканал Zik. Кум російського президента Володимира Путіна через своїх союзників має вплив на ще два інформаційні телеканали – «112. Україна» та NewsOne.