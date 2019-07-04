Денісова анонсувала передачу українців із в’язниць на окупованій території Луганщини

Поточного місяця заплановане чергове переміщення групи осіб на підконтрольну українській владі територію із в’язниць на окупованих територіях Луганської області, повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«З 12 грудня 2018 до 24 травня цього року відбулося 6 переміщень громадян України, які відбували покарання на окупованій території Луганської області. Загалом, за цей період було переміщено 268 громадян України, 49 з який вже звільнені. В липні планується чергове переміщення…Подібне переміщення з тимчасово окупованої території Донецької області відбувалося востаннє в грудні минулого року», – повідомила Денісова на сторінці у Facebook.

Вона повідомила, що провела зустріч з координатором ОБСЄ у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи у Мінську Тоні Фрішем щодо моніторингу дотримання прав ув’язнених по обидва боки лінії розмежування, а також щодо перспектив обміну полоненими та в’язнями.

«Є ще одна категорія наших громадян, які були засуджені до 2014 року та відбувають покарання на території України. Але матеріали їхніх кримінальних справ залишилися на тимчасово окупованих територіях. Це унеможливлює перегляд їхніх справ за нововиявленими обставинами. Я попросила Тоні Фріша посприяти у передачі українській стороні цих кримінальних справ», – додала Денісова.

Тристороння контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі на засіданні 2 липня не змогла досягти прогресу в питаннях перемир’я й обміну утримуваними особами через позицію російської сторони, повідомила речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Наступна зустріч Тристоронньої контактної групи у Мінську запланована на 17 липня.