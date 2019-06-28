Четверо полонених прибули до Києва – трансляція

В п’ятницю по обіді четверо українських полонених прибули з Мінська до Києва.

28 червня в аеропорту Мінська відбулася передача українському політику Віктору Медведчуку, якого в Україні вважають неформальним представником президента Росії Володимира Путіна, чотирьох українських полонених, які перебували на території ОРДЛО: Дмитра Великого 1988 року народження, Якова Веремейчика 1986 року народження, Едуарда Міхєєва, 1960 року народження, Максима Горяйнова 1984 року народження.

27 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що жодного разу не спілкувався із кумом російського президента і політиком Віктором Медведчуком і не розуміє, чому в процесі звільнення полонених мають бути посередники.

Медведчук балотується у Верховну Раду на дострокових виборах від партії «Опозиційна платформа – За життя».

Раніше у прес-службі Петра Порошенка наголошували, що звільнення зірвала Росія, яка не виконує Мінські домовленості.

За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росієюбіля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.

За даними СБУ станом на січень 2018 року, підтримувані Росією бойовики на Донбасі утримують 108 заручників.