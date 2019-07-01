«Вирішіть нарешті нашу долю!» – Гриб звернувся до української влади

Український політв’язень Павло Гриб, якого утримують в російському СІЗО, звернувся до української влади з закликом посприяти звільненню українців, захоплених Росією. Звернення Гриб написав 17 червня, але батько Павла Ігор Гриб опублікував його сьогодні, в день народження сина.

«Я, Павло Гриб, український патріот, засуджений за сприяння терористичній діяльності на шість років позбавлення волі, разом з усіма політичними полоненими, від імені усіх українських військових, політв’язнів путінського режиму, звертаюсь до української влади, Президента України, депутатів Верховної Ради, уряду України – вирішить нарешті нашу долю!» – мовиться у зверненні.

Гриб зазначає, що зараз Росія утримує понад 100 людей, «мордуються кожен день у ізоляторах і таборах від окупованого Криму до поселення Уптар, Магаданської області, за те, що свого часу кинули виклик ворогу і його агресії».

«Нас змушують страждати, знущаються над нашою гідністю і нашим характером, провокують, всіляко тиснуть на нас, щоб ми здалися, зрадили і розчарувалися в тому за що боримось, у що віримо. Але не дивлячись на все, залишаємось вірними нашій ідеї і Батьківщині, за яку нам буде не шкода віддати найцінніше - наше життя. Я закликаю і звертаюсь до громадськості, діячів культури, вояків, націоналістів, волонтерів і капеланів, земляцтв кожного краю, всіх небайдужих до нашої долі українців – не залишайтесь осторонь і не забувайте в’язнів! Скажіть своє слово про нас – дома, на роботі, в соціальних мережах, в ЗМІ», – заявив Гриб.

За його словами, Росію треба «змусити розпочати перемовини».

«З початку цього року не стали за всілякими клопотами, подіями і виборами помічати як ув’язнюють і мордують все більше і більше нових патріотів, значить цим вже нікого не здивуєш. Це не повинно стати ні в якому разі буденною нормою життя. Це не має бути звичайною подією – ув’язнили ще одну людину. Ми не повинні цього допустити. Я і всі в’язні переконані, що ні. Яке б розчарування в Україні не було, яка б влада на хвилі цього розчарування не прийшла, її обов’язок – звільнити полонених і політв’язнів, не допустити нових, закривши після цього державний кордон з Московією і Білорусcю й розірвавши дипломатичні відносини з усіма ворожими країнами. Цього ми вимагаємо. Будь яка влада має нас чути. Будь яка інша політика в цьому напрямі, є державною зрадою. Ми так само переконані, що українські патріоти ні якої зради не допустять. Всі полонені та політв’язні на це сподіваються і вірять у перемогу. Ми чекаємо офіційної реакції і головне дій влади. Час пішов. Пообіцяли – працюй», – мовиться у зверненні.

У Росії 22 березня суд оголосив вирок у справі українця Павла Гриба, обвинуваченого там у «сприянні терористичній діяльності» і нині важко хворого – 6 років ув’язнення.

20-річний нині Павло Гриб потерпає від низки важких захворювань і перебуває у важкому стані, він потребує постійного висококваліфікованого нагляду лікарів, регулярного проведення комплексного медичного обстеження і перебування у спеціалізованому медичному закладі, нагадали у відповідь на вирок у Міністерстві закордонних справ України.

19-річного на той час Павла Гриба викрали російські спецслужби 24 серпня 2017 року на території Білорусі, де він тоді перебував, і перевезли на територію Росії, де висунули обвинувачення, які українець відкидає.