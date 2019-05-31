Адвокат засудженого в Росії Гриба заявила, що її тричі не пустили до підзахисного в СІЗО

Адвоката засудженого в Росії українця Павла Гриба заявила в коментарі виданню «МБХ медіа», що її тричі не пустили до свого підзахисного в СІЗО.

«Мене до нього не пускають, я тричі до нього ходила, сиділа там весь день, але безрезультатно – кажуть, все зайнято, не можуть пустити», – сказала адвокат Марина Дубровіна.

За її даними, Грибу, як і раніше, не надають медичну допомогу, якої він потребує.

Вона додала, що сторона захисту направляла звернення на ім'я уповноваженого з прав людини Тетяни Москалькової, однак відповідь не була отримана.

У Росії 22 березня суд оголосив вирок у справі українця Павла Гриба, обвинуваченого там у «сприянні терористичній діяльності» і нині важко хворого – 6 років ув’язнення.

20-річний нині Павло Гриб потерпає від низки важких захворювань і перебуває у важкому стані, він потребує постійного висококваліфікованого нагляду лікарів, регулярного проведення комплексного медичного обстеження і перебування у спеціалізованому медичному закладі, нагадали у відповідь на вирок у Міністерстві закордонних справ України.

​19-річного на той час Павла Гриба викрали російські спецслужби 24 серпня 2017 року на території Білорусі, де він тоді перебував, і перевезли на територію Росії, де висунули обвинувачення, які українець відкидає.