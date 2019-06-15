Засуджений в анексованому Криму капітан «ЯМК-0041» Новицький повернувся в Україну

Росія передала капітана рибальського судна «ЯМК-0041» Віктора Новицького представнику уповноваженого з дотримання прав жителів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Ісмаїлу Халікову, повідомляється на сайті президента Володимира Зеленського.

За цими даними, передача відбулася на КПВВ «Каланчак».

14 червня підконтрольний Кремлю Балаклавський районний суд Севастополя виніс вирок Віктору Новицькому, визнавши його винним за частиною 3 статті 256 Кримінального кодексу Росії – у незаконному видобутку водних біологічних ресурсів.

Новицького засудили до сплати штрафу 550 тисяч рублів, однак суд врахував те, що капітан перебував під вартою з 11 травня по 1 листопада 2018 року, і звільнив його від сплати штрафу. Натомість капітана змушують компенсувати «збитки» в обсязі майже 440 тисяч рублів (близько 180 тисяч гривень).

Водночас, як повідомила Уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова, цього ж дня із Новицького зняли всі обмеження у пересуванні, тож він зміг повернутися додому.

4 травня 2018 року російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно «судно «ЯМК-0041»» (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму.

Пізніше підконтрольний Росії суд у Криму заарештував капітана затриманого судна «ЯМК-0041» Віктора Новицького, йому загрожувало до п’яти років позбавлення волі. Його звинуватили у «незаконному видобутку морських ресурсів». Згодом стало відомо, що морякам затриманого судна не висунули ніяких звинувачень.