Крим: в капітана українського катера вимагають 440 тисяч рублів «компенсації» за рибну ловлю

Підконтрольний Кремлю Балаклавський районний суд Севастополю 14 червня виніс вирок капітану українського рибальського катера «ЯМК-0041» Віктору Новицькому. Його визнали винним за частиною 3 статті 256 Кримінального кодексу Росії – у незаконному видобутку водних біологічних ресурсів. Про це повідомляють прес-служба суду та наближений до окупаційної влади портал «Кримінформ».

Новицького засудили до сплати штрафу 550 тисяч рублів, однак суд врахував те, що капітан перебував під вартою з 11 травня по 1 листопада 2018 року, і звільнив його від сплати штрафу. Натомість капітана змушують компенсувати «збитки» в обсязі майже 440 тисяч рублів (близько 180 тисяч гривень).

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4 травня 2018 року російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно «судно «ЯМК-0041»» (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму.

Пізніше підконтрольний Росії суд у Криму заарештував капітана затриманого судна «ЯМК-0041» Віктора Новицького, йому загрожувало до п’яти років позбавлення волі. Його звинуватили у «незаконному видобутку морських ресурсів». Згодом стало відомо, що морякам затриманого судна не висунули ніяких звинувачень.

Іще двох українських рибалок із Херсонщини російські прикордонники затримали у вересні, звинувативши їх у «незаконному перетині кордону» на озері Сиваш.