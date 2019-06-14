Чергові обшуки в анексованому Криму: силовики затримали кримського татарина

У селі Краснівка Сімферопольського району анексованого Криму 14 червня російські силовики провели обшук в будинку кримських татар. Як повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії, був затриманий і доставлений до Сімферополя Емірхан Муртазаєв.

«Під час обшуку вилучили комп’ютер, поводились чемно. Ми запитали: на довго ви його забираєте? Відповіли, що на півтори години», – розповіли родичі затриманого, які відмовилися підписувати постанову про проведення обшуку та інші процесуальні документи.

Як уточнює громадська ініціатива «Кримська солідарність», обшук проводився в домі Бекіра і Еміне Муртазаєвих, їхній затриманий син Емірхан, на той час були в будинку.

«У Емірхана є психіатричний розлад – шизофренія, був на психіатричному обліку. Рідні стурбовані його станом», – йдеться в повідомленні організації на сторінці у Facebook.

Російські силовики наразі не коментували причин обшуку і затримання.

10 червня в будинках кримських татар в трьох районах анексованого Криму були затримані восьмеро чоловіків. Пізніше підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя взяв їх під варту у справі про буцімто «організацію або участь в діяльності терористичної організації».