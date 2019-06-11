Радіо Свобода Daily: у Криму знову обшуки й затримання кримських татар

Чергові арешти кримських татар у Криму

Підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя 10 червня розпочав обирати запобіжний захід вісьмом кримським татарам, затриманим російськими силовиками вранці в анексованому Криму.

ФСБ Росії заявила, що слідчі дії проходять у рамках кримінальної справи за статтею про організацію або участь у діяльності терористичної організації, і стосуються релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».

Чотирьох затриманих 10 червня кримських татар – Різу Омерова, Енвера Омерова, Ескендера Сулейманова і Айдера Джеппарова – вже відправили під арешт у СІЗО до 5 серпня.

Судові засідання щодо обрання запобіжного заходу ще чотирьом затриманим 10 червня кримським татарам – Ленурові Халілову, Русланові Месутову, Ельдарові Кантемірову і Русланові Нагаєву – відбудуться 11 червня в Київському райсуді Сімферополя.

Детальніше про обшуки читайте у матеріалі наших колег із проекту Крим.Реалії.

Конституційний суд України розглядатиме президентський указ про розпуск Верховної Ради

23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання і призначив позачергові вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року.

Водночас голова парламенту Андрій Парубій заявив, що до виходу фракції «Народний фронт» у травні у складі коаліції було 227 народних депутатів.

Конституційний суд України 11 травня розпочне засідання у цій справі о 10-й годині. Трансляцію дивіться наживо на фейсбук-сторінці Радіо Свобода.

«Батьківщина» представила першу п’ятірку кандидатів до парламенту

Партія «Батьківщина» 10 червня провела з’їзд у партійному офісі в Києві. Лідерка партії Юлія Тимошенко представила учасників своєї політичної сили, які братимуть участь у дострокових виборах Верховної Ради 21 липня 2019 року.

За словами Тимошенко, «Батьківщина» готова до вступу в коаліцію з партіями «Слуга народу» Володимира Зеленського і «Голос» Святослава Вакарчука в наступному парламенті.

До першої п’ятірки кандидатів увійшли:

голова партії Юлія Тимошенко

лідер партії «Основа» Сергій Тарута

лідер партії «Справедливість» Валентин Наливайченко

заступник керівника партії Сергій Соболєв

народна депутатка Олена Кондратюк

10 червня також відбувся з’їзд «Опозиційного блоку», на якому теж представили кандидатів на парламентські вибори. Читайте детальніше у матеріалі.

Расистський коментар власного кореспондента «Голосу України»

Власний кореспондент парламентського видання «Голос України» у Чернігівській області Василь Чепурний заявив про готовність вибачитися перед спортсменом Жаном Беленюком за слова про «негра», які він написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи намір Беленюка балотуватися до Верховної Ради у списку президентської партії «Слуга народу». Про це Чепурний заявив в коментарі Радіо Свобода.

«Щоб не кидати тінь на газету, я його (допис – ред.) видалив. Якщо це визначення – негр – ображає персонально Жана Беленюка, я готовий перед ним вибачитися. У цьому не бачу проблеми. Так само як я не бачу жодної образи, якщо б мене називали українцем – так що, це образа? Або білим», – сказав Василь Чепурний.

Він також відреагував на повідомлення редакції «Голосу України», яка заявила, що «розглядає питання доцільності перебування Чепурного на займаній посаді».

«Це право роботодавця – вирішувати, хто в нього працює, чисто юридично, я ставлюся до цього нормально», – сказав Чепурний.

Коли танки «Оплот» і «Армата» воюватимуть на Донбасі?

Танк «Оплот», який називають гордістю української оборонної промисловості, досі не почали поставляти у війська. Хоча ще кілька років тому президент України Петро Порошенко заявляв: машина потрібна, і її будуть закуповувати для підрозділів ЗСУ. Чому ж у 2019-му обіцянки все ще не виконані? І чи з’являться сучасні машини в українській армії взагалі?​ Дивіться в сюжеті наших колег із проекту Донбас.Реалії.

Справа Голунова

Тест заарештованого журналіста російського онлайн-видання «Медуза» Івана Голунова на наркотики виявився негативним, повідомив головний позаштатний спеціаліст-нарколог Міністерства охорони здоров’я Росії Євген Брюн в ефірі телеканалу «Росія-1».

Тим часом три провідні ділові газети Росії, «Ведомости», «Коммерсант» і «РБК», в понеділок, 10 червня, вийшли з однаковою першою шпальтою на підтримку Голунова. На обкладинках написано «Я/Ми Іван Голунов». Це гасло – аналогія французького Je suis Charlie («Я – Шарлі»), яке використовували люди по всьому світі як символ засудження вбивства у 2015 році 12 співробітників редакції сатиричного видання Charlie Hebdo.

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