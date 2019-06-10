«Держава правова, але ми можемо все»: російські силовики провели нову серію обшуків у Криму

У кількох районах Криму вранці 10 червня пройшли нові обшуки. У ФСБ Росії заявили, що силовики прийшли до підозрюваних в участі в забороненій у сусідній Росії релігійній організації «Хізб ут-Тахрір» (цю внутрішньоросійську заборону Москва нині намагається насаджувати і в окупованому нею українському Криму, хоча в Україні організація діє легально).

Як повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність», обшуки пройшли у Ельдара Кантемірова (Алушта), Руслана Месутова (село Малий Маяк Алуштинського району), Ескендера Сулейманова (село Строганівка Сімферопольського району), Різи Омерова (Білогірськ), його батька Енвера Омерова (Білогірськ), Ленура Халілова (село Ізобільне, Алушта), Айдера Джеппарова (Зуя, Білогірський район) і Руслана Нагаєва (Малоріченське, Алушта).

За даними прес-служби ФСБ Росії, проти декількох жителів Криму порушено кримінальні справи: жителів Алушти і Білогірська, а також Сімферопольського району Криму.

Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, після обшуків у будинках кримських татар були затримані вісім чоловіків. Усіх їх доставили в управління ФСБ Росії в кримській столиці. Увечері 10 червня підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя розпочав обирати їм запобіжний захід.

Журналіст Антон< Наумлюк докладніше розповідає про обшуки, проведені російськими силовиками в Криму.

«Усього було проведено 9 обшуків, 8 осіб затримано. Їм усім інкримінують участь в організації «Хізб ут-Тахрір», яку Росія визнає терористичною. Ми точно знаємо, що деяким інкримінують саме участь, деяким – організацію осередку. Це досить велика різниця і в обвинуваченні, і в майбутньому судовому засіданні. Одного з затриманих зупинили на виїзді з Криму – він намагався потрапити в Ростов-на-Дону в Росії, де проходять судові процеси у такій же «справі Хізб ут-Тахрір». Фігурантом проходить його родич, він був затриманий і доставлений в управління ФСБ у Сімферополі. Решту затримували вдома, привезли туди ж», – каже журналіст.

Антон Наумлюк припускає, що справу одного із затриманих – Ескендера Сулейманова – приєднають до другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір», яка в такому разі налічуватиме 25 фігурантів.

Це найзначніша на моїй пам’яті справа щодо ісламської релігійної організації, такого не було на території Росії

«Це найзначніша на моїй пам’яті справа щодо ісламської релігійної організації, такого не було на території Росії. Є також дані про те, що слідство підозрює наявність осередку «Хізб ут-Тахрір» в Алушті, і там нам навіть відомо, хто обвинувачуватиметься в її організації. Це голова місцевої релігійної громади Ленур Халілов, якого теж затримали сьогодні після обшуку. Ще один осередок, за версією слідства, розташовувався в Білогірську, і решта затриманих, мабуть, складатимуть її за версією слідства. Отже, з’явилося дві нові «справи Хізб ут-Тахрір», а одну доповнили. У Духовного управління мусульман Криму з релігійною громадою Алушти конфлікт із приводу землі й місцевої мечеті. Однак логіку в діях російських силовиків і тих, хто допомагає їм організовувати ці переслідування, зрозуміти складно», – каже журналіст.

Антон Наумлюк зазначає, що в Білогірську під час обшуку в будинку кримського татарина Різи Омерова у його дружини почалися перейми на сьомому місяці вагітності, після чого її доставили в перинатальний центр у Сімферополі.

Житель Білогірська, свідок обшуків Айдер Абібуллаєв стверджує, що російські силовики змінили методику слідчо-оперативних дій.

Силовики відразу відібрали телефони, щось наклацали та зробили так, що додзвонитися кудись було неможливо

«На подив, «автозаки» з ОМОНом не приїхали за адресою, їх залишили на заправці. Тому вже о 7-й ранку ми знали, що десь поблизу щось відбувається. Я був на обшуку у Різи Омерова, бо він близький друг сім’ї. Там перебувало 5 осіб ​– це співробітники ФСБ і 2–3 пойнятих. Силовики були досить ввічливі, зайшли як до себе додому, нічого не перевертали. Єдине, що відразу відібрали телефони, щось наклацали і зробили так, що додзвонитися кудись було неможливо. Забрали також ноутбук і сказали, що повезуть Різу в будівлю ФСБ. При цьому не представлялися. Мабуть, після перших арештів у них такий наказ ​– не спілкуватися з людьми. У дружини Різи дійсно від хвилювання, від переляку почалися передчасні пологи. Її привезли в Білогірську лікарню, де протримали 2 години через бюрократію ​– а води вже відійшли ​– і направили до Сімферополя. Сподіваємося, все обійдеться», – розповів свідок обшуків.

Дружина фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Айдера Ісмаїлова Фатма Ісмаїлова розповідає, що 10 червня її затримали російські силовики під час поїздки на судове засідання в Ростов-на-Дону (Росія).

«Ми прямували туди разом з іншими дружинами політв’язнів так званої сімферопольської п’ятірки. Їх тримають у катівнях уже третій рік, починаючи з 2016 року. Ми виїхали опівночі, виїхали на Керченський міст до другої години, і перший же пост ДПС нас зупинив. Попросили спочатку документи мого батька, який був за кермом автівки, потім мої. Потім вони попросили IMEI-коди наших телефонів. Батько дав, а я не хотіла давати, бо це моя особиста річ, і без протоколу, без паперу і без підстав вони не мають права вимагати. Мені кажуть, якщо ви не дасте код, ми за законом вас затримаємо на 3 години, відпустимо і знову затримаємо. Оскільки ми хотіли встигнути на суд і поліцейські сказали, що через 15 хвилин нас відпустять, я дала свій код, але це виявилося обманом. Ми чекали годину, дві, і вже після закінчення третьої години до нас під’їхали люди в цивільному», – розповіла затримана.

За словами Фатми Ісмаїлової, від її батька вимагали проїхати в керченський райвідділ.

«Ми запитали, на якій підставі, вони: «Там пояснимо». У цей час моєму батькові стало погано – стався серцевий напад, піднявся тиск, він зблід. «Швидка» приїхала і виміряла тиск – він був дуже високим. Лікарі дали йому ліки і сказали, що потрібно лежати і не нервувати, щоб ніхто не турбував. У цей час я говорила з Сергієм Сергійовичем у цивільному і пояснювала йому, що це нормально – питати, на якій підставі нас затримують. Він відповів, що вони нас не затримують, а всього лише запрошують. І ще сказав таку фразу: «Якщо ви мені перешкоджатимете, якщо ви на мене кидатиметеся, то я візьму наручники і прив’яжу вас до генератора». Там був поруч генератор. Для мене це було шоком. Я йому кажу, що не хочу на нього кидатися, а хочу, щоб все було по закону, адже ми живемо в правовій державі. Він каже: «Так, у правовій, але ми можемо все».

Фатма Ісмаїлова каже, що після цього дізналася про масові обшуки на півострові і що в підсумку і її батько, і її брат опинилися в управлінні ФСБ у Сімферополі.

Під час масових обшуків, які російські силовики проводили в березні 2019 року, підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов написав на своїй сторінці в фейсбуці, що вітає такі слідчі дії.

​«Уряд республіки повністю підтримує вжиті заходи. Дякую правоохоронцям за професійну, системну роботу. Всі слідчі дії проводяться в рамках закону, в рамках раніше порушених кримінальних справ. Будь-які розмови про нібито репресії, розгорнуті на півострові, –​ брехня і демагогія, спроба надати справі політичного забарвлення. Злочинність і екстремізм не мають національності і релігійної належності. Всі учасники заборонених організацій, що працюють в інтересах іноземних держав, відповідатимуть згідно з законами Російської Федерації незалежно від національності», – заявив Аксьонов.