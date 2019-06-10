Обшуки в Криму: старшого Омерова затримали дорогою на суд у справі «Хізб ут-Тахрір»

Співробітники російської Державної автоінспекції затримали кримчанина Енвера Омерова, який їхав до Ростова-на-Дону на засідання суду у сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір», повідомляє кримський адвокат Маммет Мамбетов.

«Біля в’їзду на кримський міст сьогодні вночі співробітники ДПС зупинили автомобіль, в якому до Ростова-на-Дону прямували родичі підсудних сімферопольської групи «Хізб ут-Тахрір», де сьогодні повинні відбутися дебати сторін. Після трьох годин утримання без причин, без укладання необхідних процесуальних документів затриманий до доставляється до відділку поліції міста Керч батько Фатми Ісмаїлової Енвер Омеров», – написав Мамбетов.

За його словами, Енверу Омерову стало погано, йому викликали швидку.

«Медики, що прибули, зробили йому уколи і просили не турбувати його, тому що в нього дуже високий тиск. Однак співробітники ДПС не дали йому можливості прийти до тями і повезли у відділок поліції», – йдеться в повідомленні.

Водночас журналіст Радіо Свобода Антон Наумлюк повідомляє, що Омерова затримав співробітник ФСБ. Син Омерова Різа також затриманий.

Згодом донька Омерова Фатма Ісмаїлова приїхала до відділку поліції в Керчі, однак не знайшла там батька.

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Енвер Омеров – тесть одного з підсудних у сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір» Рустема Ісмаїлова. Російські силовики офіційно не підтверджують затримання.

Вранці 10 травня стало відомо, що російські силовики проводять обшуки в будинках кримських татар, в тому числі – Енвера та Різи Омерових у Сімферопольскому районі. Кількох чоловіків затримали.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».