У Росії знову висловили сподівання, що Міжнародний суд відхилить позов України

У Міністерстві закордонних справ Росії вкотре висловили сподівання, що Міжнародний суд відхилить позов України у справі «Україна проти Російської Федерації».

«Російська сторона розраховує, що Міжнародний суд ООН із належною увагою поставиться до аргументів (російської сторони – ред.) про відсутність у нього юрисдикції для розгляду надуманих звинувачень і відхилить їх до розгляду по суті», – мовиться в «Повідомленні для ЗМІ», що його МЗС Росії оприлюднило після слухань у Міжнародному суді, що відбулися попередніми днями.

У тексті також повторена позиція Росії, яка називає позицію України «непереконливою», «абсурдною» чи «необґрунтованою» і стверджує, що «продемонструвала» це на слуханнях.

3–4 і 5–6 червня в Гаазі в Нідерландах, де працює Міжнародний суд, найвищий судовий орган у системі Організації Об’єднаних Націй, завершилися чергові слухання у справі «Україна проти Російської Федерації». Обидві сторони по черзі виклали свої аргументи щодо того, чи має суд визнати свою юрисдикцію в цій справі і перейти до її розгляду по суті (як того прагне українська сторона), чи ні (чого домагається Росія). Тепер Міжнародний суд має ухвалити рішення з цього приводу, але точна дата цього ще не відома, суд обіцяє оголосити її «в належний час».

Українська сторона, зі свого боку, вважає, що саме вона переконливо довела прийнятність розгляду в Міжнародному суді її позову щодо порушення Росією двох міжнародних конвенцій, учасницями яких є обидві держави: Конвенції про протидію фінансуванню тероризму і Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Київ відтак сподівається на позитивне рішення суду щодо юрисдикції і вважає, що має добрі шанси й на перемогу при розгляді справи по суті.

Київ наголошує: на Донбасі Росія, підтримуючи збройних проросійських сепаратистів, які здійснюють терористичні акти, порушує Конвенцію про протидію фінансуванню тероризму, а у Криму Росія, утискуючи кримських татар і українців, порушує Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Припускають, що рішення щодо юрисдикції Міжнародний суд винесе десь ближче до кінця нинішнього року чи на початку наступного. І, якщо воно буде позитивним для України, розгляд по суті може тривати ще роками.

І навіть якщо Міжнародний суд урешті ухвалить рішення на користь української сторони, воно саме по собі не зупинить агресії Росії на Донбасі і не змінить факт окупації Криму. Рішення цього суду формально обов’язкові для виконання, але не існує інструментів, щоб змусити до такого виконання будь-яку сторону. Але сам факт імовірного рішення Міжнародного суду на користь України посилив би її міжнародну позицію у протистоянні російській агресії.