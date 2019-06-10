Першому з восьми затриманих кримських татар обрали запобіжний захід – арешт

Суддя підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя Денис Діденко обрав кримському татарину Ризі Омерову запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО терміном на 1 місяць і 26 днів. Як передає проект Радіо Свобода Крим.Реалії, таким чином Омеров залишиться під вартою до 5 серпня.

«Не були враховані явні пом’якшувальні обставини: він працює, троє малолітніх дітей. Не утікають же від дітей, погодьтеся?! Тому ми просили домашній арешт, але суд не прислухався», – заявив адвокат Олександр Стасюк.

За його словами, захист має намір оскаржити рішення суду про взяття під варту Омерова.

Риза Омеров – один із вісьмох затриманих 10 червня після обшуків ФСБ Росії в Білогірському, Алуштинському і Сімферопольському районах Криму, брат дружини фігуранта першої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Рустема Ісмаїлова.

ФСБ Росії звинувачує його в «участі в діяльності терористичної організації». Засідання проходило в закритому режимі. Також сьогодні вранці був затриманий батько Ризи Омерова і Фатми Ісмаїлової Енвер Омеров. Разом із дочкою він прямував до Ростова-на-Дону (Росія), де в Північно-Кавказькому окружному суді проходить судове засідання у першій сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір». Силовики звинувачують Енвера Османова в «організації діяльності терористичної організації».

Підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя 10 червня розпочав обирати запобіжний захід вісьмом кримським татарам, затриманим російськими силовиками вранці в анексованому Криму.

ФСБ Росії заявила, що слідчі дії проходять у рамках кримінальної справи за статтею про організацію або участь у діяльності терористичної організації, і стосуються релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».

Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через проведення російськими силовиками обшуків в анексованому Криму.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».