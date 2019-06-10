Суд у Києві звільнив з-під варти екс-главу Апеляційного суду Криму

Київський апеляційний суд скасував рішення Голосіївського районного суду Києва, який продовжив термін утримання під вартою колишньому голові Апеляційного суду АР Крим Валерію Чорнобуку і звільнив його з-під варти. Як повідомляє прес-служба Прокуратури АРК, позиція захисту Чорнобука ґрунтувалася на тому, що підозрюваний є чинним суддею, оскільки 29 листопада 2018 року Верховний Суд визнав протиправною та скасував постанову Верховної Ради «Про звільнення судді».

Однак, як стверджує Прокуратура АРК, відповідно до закону «Про судоустрій і статус суддів» скасування постанови парламенту «Про звільнення судді» не є підставою для поновлення на посаді судді, тобто особа не отримала статус судді.

«Вирішення питання про звільнення особи з посади судді, відповідно до чинного законодавства, належить винятково до повноважень Вищої ради правосуддя», – йдеться в повідомленні.

Голосіївський районний суд Києва 20 травня продовжив арешт Чорнобуку.

Суддю затримали 3 листопада у Києві. 5 листопада суд заарештував його на два місяці.

Чорнобук був головою Апеляційного суду Криму. Після переїзду на материкову частину України він працював суддею в Апеляційному суді в Дніпропетровській області.

Співробітники Прокуратури Автономної Республіки Крим та Служби безпеки України 11 липня провели обшуки в приміщеннях, в яких жив Чорнобук. Тоді ж йому повідомили про підозру у вчиненні державної зради.

За словами генерального прокурора України Юрія Луценкf, Чорнобук займався підривною діяльністю, надаючи допомогу іноземній державі і її представникам у переході судів Криму на здійснення правосуддя на підставі законодавства Росії, що призвело до забезпечення функціонування російських судових органів, анексії Криму.

Чорнобук відкидав всі звинувачення в підтримці російської влади Криму і казав, що після анексії був «змушений покинути свій пост» і переїхати до родини в Дніпро.