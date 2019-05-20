Суд продовжив арешт колишньому голові Апеляційного суду Криму Чорнобуку

Голосіївський районний суд Києва 20 травня продовжив арешт колишньому голові Апеляційного суду Криму Валерію Чорнобуку. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Автономної Республіки Крим.

«Голосіївський районний суд Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення і продовжив до 27 червня 2019 року запобіжний захід у вигляді утримання під вартою колишнього голови Апеляційного суду АР Крим», – повідомили в прес-службі.

Суддю затримали 3 листопада у Києві. 5 листопада суд заарештував його на два місяці.

Чорнобук був головою Апеляційного суду Криму. Після переїзду на материкову частину України він працював суддею в Апеляційному суді в Дніпропетровській області.

Співробітники Прокуратури Автономної Республіки Крим та Служби безпеки України 11 липня провели обшуки в приміщеннях, в яких жив Чорнобук. Тоді ж йому повідомили про підозру у вчиненні державної зради.

За словами генерального прокурора України Юрія Луценко, Чорнобук займався підривною діяльністю, надаючи допомогу іноземній державі і її представникам у переході судів Криму на здійснення правосуддя на підставі законодавства Росії, що призвело до забезпечення функціонування російських судових органів, анексії Криму.